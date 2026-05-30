El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% y aumentando gradualmente hasta un 79% durante la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, la brisa del mar ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 37 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría ser ideal para actividades como la navegación o el surf, ya que el viento aportará condiciones favorables en la costa.

No se esperan precipitaciones en el transcurso del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco. Los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de un entorno limpio y despejado, ideal para paseos por la playa o excursiones en los alrededores.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la tarde-noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:42. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje costero en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, viento moderado y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.