El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

Hoy, 30 de mayo de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 32 grados, ofreciendo un día cálido ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 54% por la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa del mar, que soplará desde el suroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se anticipa que sople con una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, lo que es típico para esta época del año en la región. Esta combinación de viento y temperaturas cálidas hará que el tiempo sea bastante agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:41. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de Huelva, con un tiempo ideal para actividades al aire libre y un ambiente soleado que invita a salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.