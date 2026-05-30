El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, llegando hasta los 38 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 27% y el 56%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00 horas.

El viento, que soplará predominantemente del sur-suroeste, alcanzará velocidades de hasta 42 km/h en las horas más cálidas del día. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero también es importante tener en cuenta que podría generar ráfagas fuertes, especialmente en áreas abiertas. Se aconseja a los ciudadanos que aseguren cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante recordar que, aunque no hay previsión de lluvia, el calor puede ser intenso, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario.

La puesta de sol se producirá a las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable. Las condiciones meteorológicas de hoy son perfectas para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en el jardín. Sin embargo, se sugiere evitar la exposición prolongada al sol durante las horas más calurosas del día para prevenir golpes de calor y deshidratación.

En resumen, Dos Hermanas disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para aprovechar al máximo el aire libre, siempre con precauciones ante las altas temperaturas y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.