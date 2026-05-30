El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Écija se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso de la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado y agradable. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La temperatura comenzará en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se espera un aumento significativo, alcanzando los 29 grados a las 11:00 y llegando a su punto máximo a las 17:00 con 38 grados. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% a la medianoche y disminuyendo a un 15% en las horas de mayor calor. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se aconseja tomar precauciones para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 22:00 y las 23:00, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las nubes altas podrían traer cambios en la visibilidad.

En resumen, hoy en Écija se anticipa un día caluroso y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La combinación de temperaturas elevadas y viento moderado hará que la jornada sea bastante agradable, aunque se recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas más intensas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.