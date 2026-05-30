El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

Hoy, 30 de mayo de 2026, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 06:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 38 grados en las horas pico de la tarde, entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 44% y el 70%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. Es recomendable que los habitantes de Coria del Río tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades de hasta 6 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. Para la tarde, se espera que el viento sople desde el suroeste, alcanzando rachas de hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, con un 0% de probabilidad en todos los periodos. Esto significa que no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Sin embargo, hacia la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, aunque no se anticipa que estas generen precipitaciones.

La salida del sol está programada para las 07:06 horas, y el ocaso será a las 21:38 horas, lo que brindará a los corianos una larga jornada de luz solar. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el río o reuniones familiares en parques, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con vientos moderados y sin posibilidad de lluvia, lo que promete un día agradable para disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.