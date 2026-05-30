El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 32% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 62% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico de temperatura. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 16 km/h hacia la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 27 km/h, lo que puede ser un factor refrescante en medio de las altas temperaturas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:34. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia la noche, lo que hará que el ambiente sea más cómodo para actividades al aire libre.

Es importante que los cordobeses se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más alta, por lo que se recomienda tomar precauciones.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La ausencia de lluvias y el viento moderado contribuirán a que la jornada sea placentera para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.