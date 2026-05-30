El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 65% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm, garantiza que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 23 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. En la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima racha, con velocidades de hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Las ráfagas más fuertes se sentirán especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento del sur y suroeste se haga más presente.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:38. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia la noche, lo que hará que el ambiente sea más fresco y agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor durante las horas más intensas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.