El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Cartaya, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% y aumentando gradualmente hasta un 73% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde, cuando se espera que la temperatura alcance su máximo, llegando a los 33 grados alrededor de la 1 de la tarde. Sin embargo, a medida que el sol se desplace en el cielo, la temperatura comenzará a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 30 grados en las horas de la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 23 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas. La dirección del viento, predominantemente del suroeste, puede traer consigo una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares.

El ocaso se producirá a las 21:42, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, hoy es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Cartaya. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.