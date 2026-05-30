El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde y bajando a 22 grados a las 3 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 38 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas pico del día.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer, especialmente hacia el final de la jornada. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con 35 grados , antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 21:36, las temperaturas se situarán en torno a los 30 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para actividades al aire libre, con un cielo mayormente despejado, temperaturas cálidas y un viento que ofrecerá un ligero alivio. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, pasear por el pueblo o simplemente relajarse en un parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.