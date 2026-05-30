El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 46% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas relativamente altas sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h. Esto proporcionará un alivio refrescante en las horas más calurosas, haciendo que la temperatura se sienta más llevadera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:31. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando unos 22 grados hacia la noche, lo que hará que la velada sea agradable y cómoda.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que aportará frescura. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado para aprovechar al máximo este espléndido día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.