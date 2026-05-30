El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 18°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 37°C en la tarde, lo que sugiere un día caluroso. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura será más elevada. La sensación térmica podría ser aún mayor debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 23% a 31% a lo largo del día, lo que contribuirá a que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían generar un ligero movimiento en los árboles y otros elementos del entorno.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que el día avance hacia la tarde, el ocaso se producirá a las 21:36, ofreciendo un espectáculo visual con la caída del sol. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando unos 25°C hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.