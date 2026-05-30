El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 19 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 26 grados a las 10:00.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando su punto máximo con 37 grados a las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Bormujos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% y descendiendo a un 19% en las horas más cálidas del día, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 21 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, a medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, predominando del suroeste y alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en medio del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde. Se aconseja a los residentes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas. Con un cielo despejado y sin lluvias a la vista, hoy es un excelente día para disfrutar de la belleza del entorno natural de Bormujos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.