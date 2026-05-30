El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 23% y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 11 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más calurosas. A lo largo de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 28 km/h, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica del calor.
A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:31. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos en la noche, lo que hará que la velada sea más placentera.
En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y 37 grados , sin posibilidad de lluvias y con un viento suave que aportará un toque de frescura. Es un día propicio para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en una terraza. La combinación de buen tiempo y cielos despejados promete hacer de este 30 de mayo un día memorable para los bailenenses.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.
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