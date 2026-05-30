El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. La temperatura inicial se situará en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados en la primera hora del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 24 grados a las 2 de la tarde y 23 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 4 de la tarde, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 34 grados hacia las 5 de la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 20% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 47% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y sin interrupciones.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sureste a una velocidad de 11 km/h en las primeras horas, disminuyendo a 10 km/h por la mañana. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el este y luego al oeste, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará una brisa refrescante que ayudará a mitigar el calor.

En resumen, Baeza disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 34 grados . La ausencia de precipitaciones y la baja humedad relativa hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por sus calles históricas o disfrutando de la gastronomía local en alguna de sus terrazas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.