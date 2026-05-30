El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o disfrutar de un picnic en familia.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor durante las horas más cálidas. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, el cielo experimentará algunas variaciones, con la aparición de nubes altas en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con mínimas de 22 grados en las primeras horas y máximas que alcanzarán los 36 grados en la tarde. La noche se presentará despejada, con temperaturas que descenderán a unos agradables 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada fresca y cómoda.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, y la posibilidad de un ligero viento que aportará frescura. No se prevén lluvias, lo que garantiza un día sin interrupciones por condiciones meteorológicas adversas. Es un momento perfecto para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza de la primavera en esta encantadora localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.