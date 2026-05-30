El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 39 grados en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que el calor se intensifique, alcanzando un 12% en las horas de mayor temperatura. Esto podría generar una sensación de calor seco, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad que oscilará entre los 6 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, situándose en torno a los 38 grados a las 17:00 horas y bajando a 32 grados hacia el final de la jornada. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:32 horas.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La combinación de un tiempo seco y temperaturas altas sugiere que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza, siempre y cuando se mantenga la hidratación y se evite la exposición prolongada al sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.