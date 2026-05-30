El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 32 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 44% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 61% por la noche. Este aumento en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas durante las horas centrales del día, pero no se anticipan condiciones incómodas. La brisa suave del viento, que soplará principalmente del suroeste, contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 y 36 km/h, siendo más intensas en las horas de la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un cielo despejado. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados, ideal para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. La combinación de sol y una brisa suave hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.