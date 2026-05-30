El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

La jornada del 30 de mayo de 2026 en La Algaba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 39 grados a las 5 de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de La Algaba tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día, cuando la exposición al sol puede ser más intensa. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que oscilarán entre los 9 y 40 km/h, predominando del suroeste. Este viento, aunque puede ofrecer algo de alivio, también podría incrementar la sensación de calor en las horas más calurosas. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en general en la misma zona, lo que podría influir en la dispersión de la temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados a las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:38. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables por la noche hará que sea un momento perfecto para salir y disfrutar de la velada.

En resumen, el 30 de mayo en La Algaba se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.