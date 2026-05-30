El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 4 y las 6 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 16% y el 54% a lo largo del día. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad relativamente baja hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante las primeras horas, con velocidades que rondarán los 6 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte y noroeste, aumentando su velocidad hasta alcanzar rachas de hasta 14 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Alcalá la Real pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol poniéndose a las 21:29. En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado que invita a salir y aprovechar al máximo las actividades diarias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.