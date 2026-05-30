El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de mayo

El día de hoy, 30 de mayo de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% y descendiendo hasta un 17% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que podrían afectar a estructuras ligeras o a la vegetación.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, eventos y reuniones familiares. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

El orto se producirá a las 07:05 y el ocaso a las 21:37, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar durante el día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de Alcalá de Guadaíra. En resumen, se prevé un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T21:02:12.