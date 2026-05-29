El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 29 de mayo de 2026. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, ofreciendo una vista clara y brillante que invitará a los habitantes a disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados , aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

A media tarde, se espera que el termómetro alcance su punto máximo, con temperaturas que podrían llegar hasta los 35 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas. La humedad relativa, que se situará en torno al 16% en las horas pico, contribuirá a que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la brisa será suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable sin incomodidades.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el horizonte. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza.

Los periodos de luz solar serán abundantes, con el orto del sol a las 07:04 y el ocaso a las 21:36, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Este clima soleado y cálido es característico de la temporada, y se espera que continúe en los próximos días, brindando a los habitantes de El Viso del Alcor la oportunidad de aprovechar al máximo el buen tiempo.

En resumen, el 29 de mayo se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en El Viso del Alcor, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:57:12.