El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 28 de mayo de 2026. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. La salida del sol está programada para las 07:05, lo que dará inicio a un día cálido y agradable.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados alrededor del mediodía. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La sensación térmica podría ser más intensa debido a la baja humedad relativa, que se espera que se mantenga en torno al 35% durante la mañana y que aumente ligeramente a 38% por la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 22 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, en las horas posteriores, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 18 km/h. Este cambio podría influir en la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero en las horas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado sin preocupaciones de tormentas o chubascos. Esta estabilidad climática es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

La puesta de sol está programada para las 21:35, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto. Con cielos despejados y temperaturas agradables, los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de una hermosa tarde y noche. Es un día propicio para salir a disfrutar de la naturaleza, organizar barbacoas o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, el tiempo de hoy en El Viso del Alcor se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Asegúrate de hidratarte y protegerte del sol mientras aprovechas al máximo este espléndido día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.