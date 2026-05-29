El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado y soleado. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se presentan completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera a lo largo del día. La temperatura comenzará en torno a los 20 grados y alcanzará un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 18% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor que se espera. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 21 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvia también es un alivio para aquellos que disfrutan de la jardinería o de paseos por el campo, ya que el suelo estará seco y accesible.

El amanecer se producirá a las 07:05, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso inicio de jornada. Por la tarde, el ocaso será a las 21:36, lo que permitirá que los habitantes de Utrera disfruten de largas horas de luz natural.

En resumen, el tiempo de hoy en Utrera se presenta como una invitación a salir y disfrutar del aire libre. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave, es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la primavera en esta encantadora localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:57:12.