El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que invitan a salir y disfrutar del aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando una temperatura máxima de 27 grados alrededor del mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 25 grados en las horas posteriores.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. En la mañana, se registrará un 43% de humedad, que aumentará gradualmente hasta alcanzar un 62% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, el tiempo se mantendrá en general muy agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con una velocidad que oscilará entre los 12 y 20 kilómetros por hora. Durante las horas más cálidas, se espera que la racha máxima alcance los 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser suficiente para que los habitantes de Utrera sientan un ligero frescor, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Los residentes pueden disfrutar de actividades como paseos, picnics o deportes al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El amanecer se producirá a las 07:06, ofreciendo una hermosa vista del sol saliendo, mientras que el ocaso se espera para las 21:35, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un día perfecto para aprovechar al máximo el tiempo en familia o con amigos, disfrutando de la belleza de Utrera bajo un cielo despejado y soleado. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.