El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado en Úbeda, con cielos completamente limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, los habitantes podrán apreciar un sol radiante que se elevará en el horizonte a las 06:53, brindando luz y calor a la ciudad.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 31 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 30 grados, proporcionando un tiempo propicio para disfrutar de paseos, comidas en terrazas y eventos al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protector solar, ya que la exposición prolongada al sol puede resultar intensa.

La humedad relativa será moderada, con un valor de 18%, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso, especialmente durante las horas centrales del día. Por lo tanto, se aconseja buscar sombra y evitar la exposición directa al sol en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé una brisa suave proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Esta ligera corriente de aire ayudará a mitigar un poco el calor, haciendo que la temperatura se sienta más fresca en momentos determinados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en algunas áreas, especialmente en espacios abiertos, el viento podría ser un poco más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias también es un alivio para aquellos que disfrutan de actividades como el senderismo o el ciclismo en la naturaleza.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa ligera. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer, ya sea en sus plazas, parques o en la rica gastronomía local.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:57:12.