El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

Hoy, 28 de mayo de 2026, Úbeda se prepara para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 30 grados durante las horas más cálidas. La jornada comenzará con un cielo claro, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 29 grados en la tarde y bajando a 27 grados al caer la noche.

La humedad relativa será baja, con valores que oscilarán entre el 13% y el 18% a lo largo del día. Esto significa que el ambiente se sentirá seco, lo que puede resultar en una sensación térmica más cálida de lo habitual. Es recomendable que los habitantes de Úbeda se mantengan hidratados y tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 9 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. Este viento moderado puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, aunque no será suficiente para mitigar completamente la sensación térmica elevada.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes y la claridad del cielo también brindarán una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al exterior, como paseos por el centro histórico de Úbeda o visitas a sus emblemáticos monumentos.

El orto se producirá a las 06:54, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:27, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo el día, disfrutando de las agradables temperaturas y el cielo despejado.

En resumen, hoy en Úbeda se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y seco, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un momento perfecto para explorar la belleza de esta histórica ciudad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.