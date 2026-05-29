El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

Hoy, 29 de mayo de 2026, Tomares se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un día agradable para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados , aumentando gradualmente a lo largo del día. Se espera que el termómetro alcance un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre, pero también es recomendable tomar precauciones contra el calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 15% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de la jornada con mayor comodidad. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta 36 km/h en momentos puntuales, especialmente en las horas de la tarde. Este viento suave proporcionará un alivio agradable del calor, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

No se anticipa precipitación alguna durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

Los amaneceres y atardeceres también serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:05 y poniéndose a las 21:37. La luz dorada del atardecer será un momento perfecto para disfrutar de la belleza natural de Tomares.

En resumen, el tiempo de hoy en Tomares será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.