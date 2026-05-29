El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes podrán realizar sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 27 grados , lo que sugiere un tiempo cálido, ideal para disfrutar de un paseo por el parque o una comida en una terraza. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda, llegando a los 25 grados en las horas posteriores y alcanzando los 23 grados por la noche. Este descenso gradual de la temperatura permitirá que la noche sea fresca y agradable, perfecta para actividades nocturnas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se prevé que la humedad se mantenga en torno al 39% durante las horas más cálidas, aumentando ligeramente a un 43% y 50% en las horas de la tarde y la noche, respectivamente. Esto significa que, aunque el día será cálido, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre 15 y 21 km/h. Durante las horas más activas del día, se espera que la racha máxima alcance los 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Este viento también podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, como deportes o paseos en bicicleta.

El orto se producirá a las 07:06, marcando el inicio de un día soleado, mientras que el ocaso está previsto para las 21:36, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un momento ideal para disfrutar de la belleza del atardecer en Tomares, ya que el cielo despejado ofrecerá vistas espectaculares.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, baja probabilidad de lluvia y un viento que aportará frescura. Los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya sea paseando, haciendo deporte o simplemente relajándose en un entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.