El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 21 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura es característico de la transición hacia el verano, y se recomienda a los residentes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo a un 14% hacia la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que es aconsejable usar ropa ligera y protegerse del sol. A medida que avance el día, la sensación térmica podría ser más alta debido a la combinación de temperatura y humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas más fuertes podrían generar algunas molestias, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los residentes pueden aprovechar este clima favorable para disfrutar de paseos, actividades deportivas o reuniones familiares en parques y espacios abiertos.

El amanecer se producirá a las 07:05 y el ocaso será a las 21:37, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en San Juan de Aznalfarache.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.