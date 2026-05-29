El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

Hoy, 28 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 27 grados en las primeras horas de la mañana y descendiendo gradualmente a 25 grados hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 23 grados por la noche. Este clima cálido es ideal para actividades al aire libre, así que no dudes en aprovechar el día para pasear por los parques o disfrutar de una comida en una terraza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 50% al caer la noche. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el día sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente si se planea realizar actividades físicas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 21 km/h en las horas más cálidas del día. Esta brisa proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo un factor que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones para hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima seco y soleado es característico de la temporada, y es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos.

El orto se producirá a las 07:06, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante, mientras que el ocaso está previsto para las 21:36, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de la belleza del atardecer en la ribera del Guadalquivir, donde los colores del cielo se transforman en un espectáculo visual.

En resumen, el día de hoy en San Juan de Aznalfarache se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.