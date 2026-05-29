El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

Hoy, 29 de mayo de 2026, La Rinconada se prepara para disfrutar de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente desde el amanecer hasta el ocaso. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados por la mañana, alcanzando un máximo de 37 grados durante las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura es característico de la temporada, y se espera que los residentes y visitantes busquen refugio del calor en espacios sombreados o con aire acondicionado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 14% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste a una velocidad de 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en momentos puntuales. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más agradable para quienes se encuentren en parques o en la calle. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse, lo que podría ser ideal para actividades como el ciclismo o el senderismo.

No se esperan precipitaciones en el horizonte, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para aquellos que planean realizar eventos al aire libre, como picnics, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

El amanecer se producirá a las 07:05, y el ocaso será a las 21:37, lo que brinda una larga jornada de luz solar para aprovechar al máximo. Con un tiempo tan favorable, La Rinconada se convierte en un destino ideal para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre. Los habitantes y visitantes deben aprovechar este día soleado, ya que las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la belleza del entorno y de la calidez de la comunidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.