El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
La Rinconada se prepara para un día mayormente despejado este 28 de mayo de 2026, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La salida del sol está programada para las 07:05, marcando el inicio de un día que promete ser cálido y agradable.
A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 21:00 horas, con un termómetro que podría llegar hasta los 29 grados . Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y usar protector solar si planean estar al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando ligeramente a un 44% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones es un alivio, ya que se espera que no haya lluvias durante todo el día, lo que permitirá que las actividades programadas se desarrollen sin contratiempos.
El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el suroeste a una velocidad de 19 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio del calor en las horas más cálidas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, con ráfagas que alcanzarán los 13 km/h por la tarde y 10 km/h hacia la noche. Esto podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer la tarde, cuando el sol comience a ocultarse.
El ocaso está previsto para las 21:36, marcando el final de un día soleado y cálido. Con un cielo despejado y sin indicios de lluvia, los rinconeros podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, ideal para paseos y reuniones al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en La Rinconada se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.
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