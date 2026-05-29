El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 18 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como picnics, paseos en bicicleta o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 29 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:32, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que puede hacer que la experiencia sea más placentera. Se aconseja a todos los ciudadanos que aprovechen este día soleado y se preparen para un ambiente cálido y seco.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.