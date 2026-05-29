El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para los habitantes y visitantes de la localidad. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas a niveles confortables.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 30 grados , especialmente durante las horas centrales del día. Este calor será más pronunciado en la tarde, por lo que se recomienda a quienes planeen actividades al aire libre que se mantengan hidratados y busquen sombra en los momentos de mayor exposición solar. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 24 grados al caer la noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que rondan el 17% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 29% por la noche, el ambiente se sentirá más seco durante las horas diurnas, lo que puede ser un alivio ante el calor. Sin embargo, a medida que la noche se acerque, la humedad podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 kilómetros por hora. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un ligero alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

No se anticipan precipitaciones en el pronóstico del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento suave que puede hacer que la jornada sea aún más placentera. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.