El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente durante todo el día. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

Las temperaturas en Priego de Córdoba alcanzarán un máximo de 32 grados en las horas más cálidas de la tarde, mientras que las mínimas se situarán alrededor de los 19 grados en la mañana. Esta variación térmica sugiere que, aunque el calor será notable, las temperaturas matutinas y nocturnas serán más frescas y agradables. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protector solar si planean estar expuestos al sol durante largos períodos.

La humedad relativa se mantendrá en torno al 14% por la tarde, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida. Sin embargo, la baja humedad también puede hacer que el calor sea más tolerable en comparación con días más húmedos. A medida que avance el día, se espera que la brisa suave proveniente del norte, con velocidades que alcanzarán hasta los 11 km/h, proporcione un alivio refrescante, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en el horizonte, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que no hay riesgo de tormentas o chubascos, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Los vientos, que soplarán principalmente desde el norte y noroeste, serán moderados, alcanzando ráfagas de hasta 12 km/h en algunos momentos. Esta brisa puede ser especialmente agradable en las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más altas.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave, los habitantes de la localidad tienen la oportunidad perfecta para aprovechar el buen tiempo y realizar actividades que les permitan disfrutar de la belleza de su entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.