El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de mayo de 2026, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes podrán realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 23 y 27 grados . La temperatura máxima se alcanzará en las horas centrales de la tarde, proporcionando un calor moderado que será ideal para disfrutar de un paseo por el campo o una visita a los encantadores rincones de la ciudad. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen estar al aire libre durante las horas más cálidas tomen precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratados, ya que la exposición prolongada al sol puede resultar incómoda.
La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, con un 17% en las primeras horas de la mañana y aumentando ligeramente a un 26% hacia el final del día. Esta baja humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, aunque también puede provocar que el calor se sienta más intenso en las horas pico. Por lo tanto, es aconsejable buscar sombra y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se registrarán vientos de dirección oeste con velocidades que alcanzarán hasta los 17 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de un atardecer tranquilo y apacible.
El orto se producirá a las 06:59, marcando el inicio de un día luminoso, mientras que el ocaso se espera para las 21:29, brindando a los priegenses la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz natural. Este clima despejado y cálido es perfecto para actividades familiares, paseos por el campo o simplemente relajarse en los parques locales.
En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y la posibilidad de aprovechar al máximo las horas de luz.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.
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