El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 35 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas de manera rápida. A medida que avance la jornada, se espera que el termómetro marque su punto más alto alrededor de las 3 de la tarde, alcanzando los 35 grados, lo que podría resultar en un ambiente caluroso y seco.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 14% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente bajos, lo que contribuirá a la sensación de calor. A medida que el sol se eleva, es recomendable que los habitantes de Pozoblanco tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. Se aconseja el uso de protector solar, ropa ligera y mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 2 km/h por la mañana, aumentando a 6 km/h durante la tarde. Esta brisa suave proporcionará un ligero alivio del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en momentos puntuales, especialmente en las horas más cálidas del día, lo que podría ofrecer un respiro temporal a los que se encuentren en exteriores.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación, ya que el calor puede ser intenso.

En resumen, Pozoblanco vivirá un día soleado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 17 grados por la mañana y los 35 grados por la tarde. La ausencia de nubes y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre con las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.