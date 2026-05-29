El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente durante todo el día. Esta situación meteorológica es ideal para quienes planean salir a pasear o realizar deportes al exterior.

En cuanto a las temperaturas, se espera un leve descenso a lo largo del día. La jornada comenzará con temperaturas alrededor de los 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se prevé que la temperatura descienda a unos 25 grados, lo que proporcionará un alivio del calor intenso. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 15% y aumentando ligeramente hasta un 21% hacia el final del día. Esto significa que, aunque las temperaturas sean elevadas, la sensación de calor no será tan agobiante, lo que contribuirá a un día más placentero.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste con una velocidad de 20 km/h, aumentando a 30 km/h en momentos puntuales. Esta brisa será un factor refrescante que ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sur, manteniendo una velocidad constante de 17 km/h.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Los amaneceres y atardeceres también serán un espectáculo visual, con el sol saliendo a las 06:58 y poniéndose a las 21:34. Este amplio rango de luz solar permitirá a los habitantes de Pozoblanco aprovechar al máximo el día.

En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.