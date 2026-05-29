El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados por la mañana, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde. Esta notable subida de temperatura es típica de la época del año, y se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente aquellos que planean realizar actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo a un 15% hacia la tarde. Esta caída en la humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 7 a 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque ligero, puede proporcionar algo de alivio en las horas más calurosas del día. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar inconvenientes.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es ideal para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de actividades como paseos, picnics o eventos deportivos.
A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:35, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para los residentes y visitantes de Palma del Río. La temperatura comenzará a descender gradualmente al caer la noche, proporcionando un ambiente más fresco y agradable.
En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será mayormente soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, es un día perfecto para disfrutar al aire libre. Se recomienda a todos los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y bien hidratados durante las horas de calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.
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