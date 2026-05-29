El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente durante la jornada. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 32 grados en las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 28 grados hacia la noche y bajando a 25 grados en las primeras horas del día siguiente. La humedad relativa también mostrará un aumento progresivo, comenzando en un 22% por la mañana y alcanzando un 46% durante la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida al caer el sol.

En cuanto a las condiciones de viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 10 km/h durante la mañana, aumentando a 30 km/h en la tarde. Este viento podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya a 18 km/h por la noche, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más tranquila y agradable.

Es importante destacar que no se anticipan precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre, como picnics, deportes o simplemente paseos por la ciudad.

Los amaneceres en Palma del Río serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:02, ofreciendo una hermosa vista para los madrugadores. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 21:34, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la puesta de sol en compañía de amigos y familiares.

En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas de mayor calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.