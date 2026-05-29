El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

Hoy, 29 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un día completamente despejado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán a ascender desde la mañana, alcanzando un agradable 20 grados a media mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura continúe en aumento, llegando a un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en un 15% durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más calurosa. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas elevadas invitará a los residentes a disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques, terrazas o en la piscina.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur a una velocidad de entre 5 y 7 km/h, lo que proporcionará un ligero alivio del calor. A lo largo del día, las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser un alivio bienvenido para quienes se encuentren al aire libre.

No se prevén precipitaciones en el horizonte, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Los Palacios y Villafranca también experimentarán un hermoso amanecer a las 07:05 y un ocaso espectacular a las 21:36, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima soleado y cálido es perfecto para organizar reuniones familiares, picnics o simplemente para disfrutar de un día de descanso en el hogar.

En resumen, el pronóstico del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca es de un día soleado, caluroso y sin lluvias, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares. Asegúrate de hidratarte adecuadamente y protegerte del sol si planeas pasar tiempo al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.