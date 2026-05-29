El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

Hoy, 29 de mayo de 2026, Osuna se prepara para disfrutar de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados por la mañana, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este clima cálido es ideal para actividades al aire libre, así que no olvide llevar protección solar si planea salir.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a un 15% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el día sea más agradable para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste a una velocidad de entre 4 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas pico. Este viento ligero proporcionará un alivio refrescante, especialmente durante las horas más calurosas del día. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, lo que ayudará a mantener el ambiente más fresco.

No se prevén precipitaciones en el horizonte, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no hay riesgo de lluvias inesperadas, lo que es perfecto para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

La salida del sol se producirá a las 07:02, brindando a los osunenses la oportunidad de comenzar el día con luz natural desde temprano. Por otro lado, el ocaso está programado para las 21:33, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna, ideal para aprovechar al máximo el día.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Asegúrese de hidratarse adecuadamente y disfrutar de este hermoso día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.