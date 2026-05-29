El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Osuna, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas a niveles confortables.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 31 grados , especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, conforme avance la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 28 grados en la tarde y 25 grados hacia la noche. Esta variación en la temperatura puede ser ideal para quienes planean salir a disfrutar de la gastronomía local o participar en eventos culturales.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que comenzarán en un 19% por la mañana y que aumentarán hasta un 51% al caer la noche, es recomendable que los habitantes de Osuna se mantengan hidratados, especialmente durante las horas más calurosas. La combinación de calor y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que se aconseja el uso de protector solar y ropa ligera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 7 km/h durante la mañana, aumentando a 35 km/h en la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio refrescante en medio del calor, aunque también se espera que cambie a dirección suroeste con ráfagas que alcanzarán los 17 km/h en la tarde. Por la noche, el viento se orientará hacia el oeste, con una velocidad de 10 km/h, lo que contribuirá a una atmósfera más fresca y agradable.

Es importante destacar que no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones.

Los amaneceres en Osuna serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:03 y poniéndose a las 21:32, ofreciendo largas horas de luz para disfrutar del día. En resumen, el tiempo de hoy en Osuna se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la vida social, con condiciones ideales para salir y explorar todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.