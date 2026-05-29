El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados por la mañana, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura es característico de la transición hacia el verano, y se espera que la sensación térmica sea bastante cálida, por lo que se recomienda a los habitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a un 17% hacia la tarde. Esta caída en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más intenso, por lo que es importante tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h por la mañana, aumentando a ráfagas de hasta 35 km/h en la tarde. Este viento fresco puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero también puede generar una sensación de mayor frescura en las primeras horas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. Sin embargo, es recomendable aplicar protector solar para protegerse de la radiación UV, que puede ser intensa en esta época del año.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:34, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para los residentes. La noche se presentará despejada, con temperaturas que descenderán gradualmente, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Se aconseja a los ciudadanos que aprovechen al máximo este día soleado, manteniendo siempre en mente la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.