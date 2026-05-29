El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 28 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere un ambiente propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, llegando a unos 26 grados en la noche. Este descenso será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que se prevé que alcance el 60% hacia la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que el tiempo sea bastante agradable para disfrutar de la velada.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa ninguna lluvia en el horizonte. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no hay riesgo de chubascos o tormentas que puedan interrumpir las actividades diarias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a pasear o realizar actividades al aire libre, ya que podrán hacerlo sin preocuparse por el tiempo.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 20 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango cómodo, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h. Esto hará que el ambiente sea aún más placentero, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de la calidez del sol sin sentirse abrumados por el calor.

El orto se producirá a las 07:04, marcando el inicio de un día soleado, mientras que el ocaso se espera para las 21:33, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.