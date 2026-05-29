El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados por la mañana, alcanzando un máximo de 34 grados durante las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura es característico de la transición hacia el verano, y se espera que los residentes se sientan cómodos al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo a un 15% en las horas pico. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin demasiadas incomodidades. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 5 km/h por la mañana, aumentando a 15 km/h por la tarde. Este viento suave proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente en las áreas abiertas y parques de la ciudad. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que podría ser un factor refrescante para quienes se encuentren en exteriores.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, picnics o actividades deportivas, no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:32, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para los habitantes de Montilla. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir y disfrutar de la vida nocturna local.

En resumen, el tiempo de hoy en Montilla se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.