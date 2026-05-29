El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y eleven las temperaturas.

A lo largo del día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 30 grados , especialmente durante las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. Es recomendable que los habitantes de Montilla tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 16% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 26% por la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar un ambiente seco, por lo que se sugiere a los ciudadanos cuidar su piel y mantenerse bien hidratados.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias o inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula, con un 0% de posibilidades de lluvia durante todo el día. Esto significa que no hay que preocuparse por sorpresas meteorológicas que puedan arruinar planes al aire libre. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y soleado.

El amanecer se producirá a las 07:00, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso inicio de jornada. Por la tarde, el ocaso se espera para las 21:31, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de largas horas de luz natural.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento suave. Es un día ideal para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.