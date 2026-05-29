El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 24 y 30 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 24 grados hacia el mediodía, y se espera que la temperatura suba hasta los 30 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% y aumentando ligeramente hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Moguer pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento será ideal para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o paseos por la playa, ya que ayudará a mitigar el calor.

El amanecer se producirá a las 07:09, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:40, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. Este es un día perfecto para salir a disfrutar de la naturaleza, ya sea en un paseo por el campo o en actividades recreativas en familia.

En resumen, Moguer disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. La ausencia de precipitaciones y la claridad del cielo hacen de este un día ideal para disfrutar al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar y mantenerte hidratado mientras aprovechas el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.