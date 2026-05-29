El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los cielos despejados brindarán una excelente visibilidad y una atmósfera cálida.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 24 grados , lo que proporcionará un tiempo cálido y confortable durante las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde y se acerque la noche, se espera que la temperatura descienda a unos 20 grados , lo que puede resultar refrescante para aquellos que planean salir a disfrutar de la velada.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se anticipa que la humedad se sitúe en torno al 56% durante las horas más cálidas, aumentando a un 72% hacia la noche. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida durante el día, pero el descenso nocturno proporcionará un alivio agradable.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 kilómetros por hora. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán los 19 km/h, lo que es bastante moderado y no debería causar inconvenientes para las actividades al aire libre.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción. El orto se producirá a las 07:09, ofreciendo una oportunidad perfecta para disfrutar de la salida del sol. Por otro lado, el ocaso se espera para las 21:39, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural.

En resumen, Moguer disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave, es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.