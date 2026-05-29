El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

Hoy, 29 de mayo de 2026, Martos se prepara para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 27 y 22 grados a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que la temperatura llegue a los 27 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de 8 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se registrarán ráfagas de hasta 18 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas cálidas, proporcionando un ambiente más agradable para quienes decidan salir a pasear o realizar actividades deportivas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto se traduce en un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar excursiones o simplemente relajarse en un parque local. La ausencia de nubes y la claridad del cielo también brindarán una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 21:30 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 18 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. Para aquellos que planean salir por la noche, se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que la brisa puede sentirse un poco más fresca.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, será un día ideal para disfrutar de la belleza de la primavera en esta encantadora localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.